卡塔尔、科威特、巴林和约旦谴责也门胡塞武装据称试图使用弹道导弹袭击沙特阿拉伯麦地那地区。根据阿纳多卢通讯社报道，这些国家还重申了对利雅得的声援。

沙特联军声明

由沙特阿拉伯领导的联军表示，其防空系统拦截并摧毁了一枚射向麦地那地区的弹道导弹。联军还报告称，在该王国东部省上空击落了一架胡塞武装无人机。

胡塞武装否认麦地那是其目标的说法。

地区国家的反应

卡塔尔外交部称，这次袭击企图是对穆斯林的公然挑衅，是对平民生命不负责任的漠视，违反了沙特阿拉伯的主权和国际法。多哈表示，支持该王国为保护其主权、安全、领土完整和利益而采取的合法措施。

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科威特称，持续发动袭击是对沙特阿拉伯主权、国际法和国际人道法的公然侵犯。巴林表示，以麦地那为目标对平民和先知清真寺的访客构成威胁，并且侵犯了伊斯兰圣地的神圣性。麦纳麦再次呼吁联合国安理会针对胡塞武装反复发动的袭击采取果断的威慑措施，防止对宗教圣地和民用设施的打击，并追究实施者及其支持者的责任。

约旦认为，据称的导弹袭击企图是对穆斯林感情的挑衅，是对沙特阿拉伯主权的严重侵犯，是对其安全与稳定的威胁，也违反了国际法和《联合国宪章》。

也门战争

自胡塞武装于2014年9月夺取首都萨那及其他地区以来，也门一直陷于战争之中。自2015年3月起，沙特联军一直支持也门获得国际承认的政府。该通讯社称，近几周战事加剧，胡塞武装多次向沙特阿拉伯领土发射导弹和无人机。

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