在瑞士日内瓦，七名世界卫生组织总干事职位竞争者中的四人回答了成员国代表团的问题。讨论涉及预算削减、药品可及性、区域药品生产以及世卫组织项目的未来。正如Health Policy Watch报道，没有一名候选人点名可能被终止的具体项目。

捐助国和全球南方国家的要求

在四场会议中，候选人总共回答了63个问题。捐助国主要提出了财政纪律、行政优化、世卫组织标准以及终止重复项目等问题。非洲、拉丁美洲和亚洲国家的代表则强调保留医疗人才、技术转让以及发展本国医疗产品生产。

低收入国家代表团要求说明，在财政限制下，世卫组织将如何支持初级卫生保健和冲突地区的人口。小岛屿国家要求审查资源分配原则，因为其中一些国家由于中等收入国家地位，无法获得优惠技术援助。

四名候选人的提议

卡塔尔前卫生部长哈南·穆罕默德·阿尔-库瓦里提议，世卫组织应重点制定标准、开展职能审查并加强数字化。她还表示，实地运营工作可以部分转交给外部合作伙伴。

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世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·亨利·P·克卢格反对削减一线工作。他举例称，其所在区域使用内部人工智能工具，据他所说，通过减少工时成本节省了130万美元，并在软件许可证方面节省了34万美元。克卢格还表示，联合采购和非洲药品管理局可帮助非洲在六年内建立15至20种基本药物的生产能力。

由博茨瓦纳提名的亚美尼亚儿童肿瘤学家格沃尔格·塔马尼扬提议，为世界卫生大会的决议引入强制性执行计划和明确的资金来源。他还承诺，如果独立评估显示其目标的完成率低于80%，将在一个五年任期后辞职。

中国候选人孙莉提议，扩大来自非洲、小岛屿国家和全球南方国家的科学家在世卫组织专家咨询小组中的代表性。为发展本地医疗产品生产，她支持通过药品专利池开展自愿许可。

后续遴选

周四，还有三名候选人将回答代表团的问题：来自沙特阿拉伯的哈南·巴尔希、来自西班牙的玛丽亚·内拉以及来自印度尼西亚的布迪·古纳迪·萨迪金。1月，由34名成员组成的世卫组织执行委员会将面试五名入围候选人，并提名最多三名最终候选人。下一任总干事的最终投票定于5月举行。

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