在美国，女性每月至少一次单次饮用四杯或更多酒精饮料，与更高的重度肝纤维化几率相关。发表在《Alcohol: Clinical and Experimental Research》期刊上的一项研究作者得出了这一结论，News-Medical报道。

对二十年数据的分析

科学家使用了美国国家健康与营养检查调查（NHANES）的数据，这些数据在截至2020年的二十年间收集。分析纳入了43,447名成年参与者，其样本具有美国人口代表性。

作者将女性在一次场合饮用四杯或更多、男性饮用五杯或更多定义为间歇性过量饮酒。72%的参与者报告没有此类情况。另有14%表示这种情况每月少于一次，6%表示每月多于一次但少于每周一次，8%表示至少每周一次。

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按性别划分的差异

重度纤维化的几率随着此类情况报告频率的增加而上升。在考虑人口统计学特征、共病及其他因素后，这一关联仍然存在。在报告此类情况至少每月一次的参与者中，这一关联最为明显，尤其是在女性中。

在考虑平均每日酒精摄入量后，男性中情况发生频率与重度纤维化之间的关联不再明显。这可能表明，对男性而言，总体酒精摄入量是更重要的因素。对女性而言，即使在考虑平均每日摄入量后，此类情况的频率仍然显著。

据作者称，女性每月超过一次的间歇性过量饮酒，与重度纤维化的几率相关，其程度类似于在代谢功能障碍相关和酒精相关肝病（MetALD）中与酒精摄入水平相关的几率。研究人员建议在临床评估中考虑此类病史，但强调该研究的方法学无法确定因果关系。

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