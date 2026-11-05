多個印度尼西亚政党正在考虑就副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡的教育文件动用议会机制。据亚洲新闻台报道，这一倡议是在总统普拉博沃·苏比延多与其前任、也是副总统之父佐科·维多多之间分歧加剧的背景下出现的。

法院裁决

据该媒体报道，宪法法院和最高法院裁定，吉布兰关于在国外完成高中的文件不符合国内对副总统候选人的法律要求。法院还指出，选举机构不当接受了这些文件。

普拉博沃阵营的三个政党以及一个联盟外的政治力量表示，正在研究三项可能的立法行动。该国宪法允许议员要求政府作出解释、发起调查，或就可能违反法律或宪法的行为正式表达立场。这些步骤中的任何一项都可能成为弹劾程序的初始阶段，但没有任何政党表示存在这种前景。

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各党立场

繁荣公正党代表穆罕默德·霍利德表示，该党正在分析可行选项，并与其他政党保持沟通。他说，大多数政党都同意议会应对两项法院裁决作出回应。

民族复兴党也在认真考虑这些选项，该党代表穆罕默德·霍津表示。据当地媒体报道，专业集团党议员艾哈迈德·多利·库尔尼亚称，议会正式表达立场是最恰当的步骤。副总统办公室未回应置评请求。

普拉博沃联盟外唯一的政党——印度尼西亚民主斗争党——表示，公众对吉布兰文凭的不满以及窃听案件也在推动议员采取更积极的行动。该案中，普拉博沃的前幕僚长利斯蒂约·西吉特·普拉博沃被拘留；政府表示，这起丑闻可能被等同于叛国罪。

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