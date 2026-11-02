自5月以来多次在台湾附近被发现的四艘中国科研船，可能一直在收集有关国际海底通信电缆的数据。《台北时报》援引日本《读卖新闻》、分析公司ingeniSPACE的数据以及台湾官员的话报道称。

在电缆路线附近机动

这些船只包括隶属中国自然资源部的“向阳红22”号，以及由上海和中国福建省的大学运营的“同济”号和“嘉庚”号。第四艘船被称为“木山子”号——自动识别系统AIS正是如此识别该船的。

根据ingeniSPACE的数据，“向阳红22”号多次在台湾以北的同一片水域航行，减速、停船并不规则地改变航向。“嘉庚”号在东部水域表现出类似行为，“木山子”号则在南部的巴士海峡出现类似情况；“同济”号多次环绕台湾航行，并在特定地点停船和减速。

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分析人士和当局的评估

这家来自美国和台湾的分析公司将AIS数据与其他来源进行了比对，并得出结论称，四艘船只停船或减速的位置均与连接台湾和其他国家的电缆铺设区域重合。一名台湾官员表示，该公司提供的数据和结论被认为可靠，因为它们与当局对局势的理解一致。另一名官员指出，不能排除中国船只收集有关电缆信息的可能性。

庆应大学教授土屋元博认为，此类活动可能是在为破坏电缆做准备。他表示，中国可能不仅研究了电缆的位置，还研究了海床地形、水深和洋流。2021年至2025年间，台湾发生了一系列事件，货船和其他船只可能故意切断或损坏海底电缆；台湾当局指出中国涉入其中。

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