维多利亚州警方决定不对四名悉尼天鹅队球员提出刑事指控。这四人此前因墨尔本一家酒店发生的涉嫌性侵事件而受到调查。涉事者包括球队副队长艾萨克·希尼、詹姆斯·乔登、查德·华纳以及目前效力于北墨尔本队的尼克·布莱基，《卫报》报道。

警方决定

警方在一份声明中表示，经过彻底调查并根据法律意见，由于证据不足，将不会提出刑事指控。执法人员还表示，由于相关民事案件仍在进行，无法提供进一步评论。

据该媒体报道，四名球员均协助警方开展调查。警方此前表示，三名女性在墨尔本普尔曼酒店于8月17日凌晨发生涉嫌事件后报案。据报道，这些球员否认存在任何刑事违法行为。

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俱乐部的行动

8月，悉尼天鹅队因违反球队内部标准，暂停了这四名球员以及队友莱利·拜斯的活动资格。具体涉及在墨尔本一场AFL比赛后的当晚饮酒，并将女性带到酒店。

警方调查与俱乐部的纪律措施分别进行。莱利·拜斯以及另外两名据信在涉嫌事件发生时在房间内的人，被调查人员视为证人。事件发生后，悉尼天鹅队聘请外部顾问对俱乐部文化进行独立审查。

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