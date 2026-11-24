在巴斯大学，四分之一回答问卷的学生表示，在过去六个月中曾使用生成式人工智能来支持心理健康。正如News-Medical报道，研究结果发表于同行评审期刊《JMIR Mental Health》。

该研究共有2020名巴斯大学学生参与。受访者在感到痛苦、希望更好地了解自身心理健康状况，或将AI作为个人治疗师或教练使用时，会求助于ChatGPT等工具。

学生群体中的AI使用情况

生成式AI使用率最高的是幸福感水平极低的学生：其中超过三分之一表示曾向此类工具寻求心理健康支持。已申报残疾的学生也更常表示曾为此目的使用AI。

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该研究的主要作者、巴斯大学的杰弗里·兰伯特博士指出，生成式AI可以使心理健康领域的信息和支持更易获得、更具个性化，也更能吸引用户。与此同时，他表示，应将这些工具的潜在能力与关于其安全性和有效性的已证实证据区分开来。

风险与研究局限性

研究人员指出了在这一领域使用AI的风险，包括可能获得不准确信息、隐私问题，以及当一个人处于危机中时得到不恰当的回应。巴斯大学为学生准备了有关生成式AI益处和风险的指南，以及应当寻求额外帮助的情况说明。

作者警告称，该问卷调查仅在一所大学进行。尽管有超过2000名学生参与，但这仅占受邀者的9.1%，因此结果可能无法反映全英国学生的情况。研究人员计划在一项全国性多大学研究中扩大这项工作。

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