在中国，中央军委副主席张升民获提拔进入中国共产党政治局。他成为该党的这一领导机构中唯一的军方代表，也是除中国领导人习近平外，中央军委中唯一留任的官员。《日本时报》报道。

张升民的晋升是30年来首次在党代会之外任命政治局成员。此前，他领导了中国人民解放军大规模反腐行动，数十名将领因此失去职务。

在组建指挥体系中的作用

此次任命发生在中国人民解放军建军100周年之前，该纪念活动将于2027年8月举行。习近平曾表示，计划在这一日期前提高武装力量的战备水平。明年，党内还将进行每十年一次的领导层人事调整。

据该报评估，张升民可能在选拔和审查填补军事指挥岗位的候选人方面发挥关键作用。同时，如果日后发现官员涉腐，他可能负责就这些官员提出建议。

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政治忠诚优先

亚洲协会中国分析中心研究员尼尔·托马斯表示，对习近平而言，政治忠诚是武装力量中的优先事项，尽管他也重视军事准备。分析人士认为，张升民的仕途晋升表明，在军队指挥体系中，政治可靠性目前高于作战经验。

张升民曾在炮兵部队服役，一度担任排长，后来转入政治工作。2012年，他在第二炮兵部队——现中国火箭军的前身——任职时，出台了16项规范党内干部言论的规定，并主张严格纪律。

军队清洗仍在继续：上周，党开除了16名军方人士和数名国防工业负责人。另有一些军官没有出席在北京举行的一次重要中共会议，引发了有关他们可能被撤职的猜测。

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