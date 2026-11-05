总部位于美国休斯敦的康菲石油公司第三季度利润增长逾一倍，达到40亿美元，并将季度股息提高11%。OilPrice报道。

财务指标

该公司调整后每股收益为3.27美元，高于华尔街预期的2.97美元。尽管产量下降，净利润仍较上年同期的17亿美元增长。

康菲石油的平均实现价格同比上涨32%，至每桶油当量61.40美元。季度内布伦特原油平均价格为每桶89.27美元，比一年前高出逾31%。OilPrice将石油公司收入增长归因于更高的大宗商品价格，这抵消了生产中断的影响。

与此同时，康菲石油的日产量从240万桶油当量降至230万桶油当量。卡塔尔的产量在本季度有所改善，但仍低于战前水平。

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股息与公司计划

该公司将季度股息从每股84美分提高至93美分。本季度，该公司向股东返还34亿美元，其中24亿美元用于回购自家股票，运营现金流达到72亿美元。

康菲石油预计第四季度日产量将在232万至236万桶油当量之间。该公司还确认，其目标是到2029年较2025年将年度自由现金流增加70亿美元。根据该公司数据，阿拉斯加Willow项目将于2029年初开始生产；模块制造已完成逾75%。

该公司还在评估可能出售其在挪威的资产及位于英国的Teesside设施，但尚未作出最终决定。

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