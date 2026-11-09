11月9日，第31届联合国气候变化大会COP31在土耳其安塔利亚开幕。据Channel NewsAsia报道，峰会开始时，各国代表就将气候资金问题列入正式议程发生争论。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁世界领导人更严肃地对待气候危机。他在声明中强调，需要更快减少排放，加速公正地摆脱化石燃料，并为脆弱国家提供必要的资金和保护。

融资争议

谈判代表直到11月8日晚些时候仍在讨论发展中国家提出的要求，即将气候资金问题纳入议程。根据联合国气候协议，历史上温室气体排放占比较大的发达国家一直向较贫困国家提供资金支持，以帮助其适应气候变化的影响并转向更清洁的能源。同时，发展中国家认为可获得的资金数额不足。

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绿色和平组织COP31代表团团长贾斯珀·因文托尔称，会议开局艰难。他表示，发达国家对在巴西COP30上商定的平台采取了强硬立场，该平台将讨论富裕国家向发展中国家提供资金的问题。一名熟悉谈判情况的消息人士表示，气候资金工作计划将被列入议程。

适应与电气化

非洲国家还争取设立单独议题，将适应资金增加两倍，其中包括建设海堤或种植耐旱作物等措施。该媒体的消息人士指出，不会设立单独议题，但这一主题将在其他议题中讨论。

土耳其担任COP31主席国，澳大利亚则根据两国之间的一项特别安排主持谈判。土耳其和澳大利亚将此次会议定位为一场专注于落实先前承诺的峰会。土耳其还提出一项自愿电气化倡议，计划到2035年将电力在全球能源需求中的占比从约20%提高至35%。欧盟坚持电气化应当是清洁的，这可能引发有关石油、天然气和煤炭在该倡议中作用的讨论。

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