联合国气候大会COP31将于11月9日在土耳其安塔利亚开幕。会议将持续两周，并汇集近200个国家的代表。土耳其担任峰会主席国期间将提议各国支持一项目标：到2035年，将全球经济中超过三分之一实现电气化，而目前这一比例约为五分之一，Channel NewsAsia报道。

电气化目标

从理论上讲，这一目标可通过加快将依赖化石燃料的交通运输、供暖系统、热水器、炉灶及其他设备转向电气化解决方案，帮助减少导致全球变暖的排放。

与此同时，气候活动人士批评这一拟议承诺，因为它并未要求新增电力必须来自低碳能源。一个由多国组成的联盟，包括南太平洋岛国，正在寻求一份更明确的全球淘汰化石燃料路线图。

另一方面，包括沙特阿拉伯在内的石油和天然气生产国认为，只要采用减排或碳捕集技术，化石燃料仍可在能源结构中保留重要作用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

战争、人工智能与能源

谈判将在多重担忧的背景下进行：美国与伊朗之间的战争引发能源安全忧虑，人工智能的普及导致电力需求迅速增长，以及美国连续第二年退出气候合作。据该媒体报道，与伊朗的战争已持续第九个月，严重扰乱了经由霍尔木兹海峡的中东石油供应，并导致燃料价格上涨。

美国总统唐纳德·特朗普的政府正鼓励最大化石油、天然气和煤炭开采的政策。韩国、印度、泰国及其他亚洲国家增加了对煤炭的依赖，或采取措施扩大燃煤发电。与此同时，得益于中国出口价格可负担的清洁技术，可再生能源的使用正在增长。

10月，联合国环境规划署表示，世界已在迈向超过2015年巴黎气候峰会上确定的、较工业化前水平升温1.5°C的门槛。土耳其还将呼吁政府、企业和其他机构支持人工智能可持续开发和应用的原则。

关注我们在