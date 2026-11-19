英国Covid-19疫情调查得出结论，2020年初缺乏国际边境管控使该国处于极其脆弱的境地。据《卫报》援引调查最新报告报道。

限制措施实施得太晚

调查主席希瑟·哈莱特指出，在2020年的前六个月，英国实际上允许几乎不受限制的国际旅行。当时没有大规模检测、广泛的接触者追踪，医疗系统也承受着巨大压力。

报告显示，截至2020年4月，93%的国家已经采取取消航班、边境管控或旅行限制等措施。英国政府则要求从高风险地区抵达的人员，包括来自中国武汉的人员，自我隔离。

这项政策未能阻止来自武汉的游客在2020年2月进入英格兰，并在苏格兰、北爱尔兰和爱尔兰共和国旅行。调查结论显示，直到6月才实施进一步限制。

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检测和追踪方面的问题

报告指出，2020年2月18日，当时英国仅登记了9例确诊Covid-19病例，本应是实施旅行限制的最佳时机。当时病毒在英国境内的传播水平较低，而其他国家的感染率更高。

哈莱特还批评建立检测、接触者追踪和隔离系统的延误。尽管此前的公共卫生紧急事件和疫情防范演练本应确保该国做好准备，但该系统在危机期间几乎不得不从零开始建立。

英格兰的NHS Test and Trace系统花费超过250亿英镑，但报告指出，该系统推出得太晚，成本也过高。调查建议包括建立一项覆盖全英国的数字接触者追踪工具、制定大规模人工追踪计划，以及为需要自我隔离的人提供财政支持。

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