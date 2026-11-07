CPAP与精子运动能力改善有关——ScienceAlert

中国香港大学深圳医院的研究人员发现，未经治疗的阻塞性睡眠呼吸暂停男性精液质量指标较差，而规律使用CPAP设备与仅一个月后精子前向运动能力改善有关。ScienceAlert援引发表于《Sleep Medicine》期刊的一项研究报道了这一消息。

比较了94名参与者

这项小型前瞻性研究纳入了72名患有未经治疗的阻塞性睡眠呼吸暂停的育龄男性，以及22名健康对照组参与者。参与者年龄为18至50岁。部分男性通过睡眠医学中心的夜间检查被诊断出患有呼吸暂停。

与对照组相比，患有呼吸暂停的参与者射精液量更少、能够向前运动的精子更少，并且多种炎症标志物水平升高。呼吸暂停组中，具有前向运动能力的精子约少10%，总体能够运动的精子也约少10%。

作者未发现阻塞性睡眠呼吸暂停与勃起功能障碍之间存在关联。同时，他们指出，精液指标是男性生殖潜能的重要因素。

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CPAP治疗后的结果

25名参与者在开始CPAP治疗后接受了观察。CPAP治疗是采用持续气道正压的治疗方法。男性每晚使用该设备至少四小时，每周至少五个晚上。

一个月后，这些参与者中具有前向运动能力的精子比例从接近40%上升至45%。与此同时，研究人员未记录到四项升高的炎症标志物出现显著下降。

应谨慎解读这些结果，因为该治疗并非随机分配，而且随访期间参与者人数有所减少。三个月后，15名男性参与了分析；六个月后，则为8名。科学家强调，需要开展更大规模的研究，以明确这种关联的机制，并检验CPAP治疗对生育能力的长期益处。

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