法国农业信贷银行提议就其意大利部门与意大利Banco BPM可能合并举行谈判。据ANSA English报道，这家法国贷款机构称该提议是友好的。

可能合并的条件

法国农业信贷银行表示，如果交易达成，合并后实体的首席执行官将由Banco BPM现任负责人朱塞佩·卡斯塔尼亚担任。这家已持有Banco BPM 29.6%股份的法国银行，将拥有合并后公司约45%的股权。

法国农业信贷银行指出，该项目可能打造意大利第三大银行集团。该集团将通过超过2,300家分支机构为650万客户提供服务。该银行还表示，这项倡议基于长期的产业和企业家愿景，旨在 объединить两家深深扎根于意大利的集团。

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市场反应

在法国农业信贷银行发布公告后，Banco BPM的股价在周一早盘交易中上涨超过9%。

此前，Monte dei Paschi di Siena首席执行官路易吉·洛瓦廖曾提议将MPS与Banco BPM合并，作为防御意大利最大银行意大利联合圣保罗银行提出收购要约的战略一部分。根据ANSA English的报道，上个月MPS股东否决了这一防御计划，目前收购似乎很可能发生。

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