在澳大利亚，Cricket Australia不会重启对2018年在开普敦举行的对阵南非测试赛中篡改球状态丑闻的调查。该组织首席执行官托德·格林伯格表示，尽管板球运动员乌斯曼·哈瓦贾声称全队都知道使用砂纸的计划，但Cricket Australia董事会认为没有令人信服的理由重返此案。

Cricket Australia的立场

据天空体育新闻报道，格林伯格强调，鉴于所获得的信息，包括哈瓦贾的说法，该组织对先前调查的结果感到满意。他表示，重新审查2018年由不同管理层作出的决定不会带来益处。

哈瓦贾在其著作《Sabr》中描述了自己的事件版本，八年后将这起丑闻重新带回公众视野。大卫·华纳是事件后被禁赛的三名球员之一，他支持这一说法，并表示其完全准确。

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参与者的不同说法

丑闻发生后，华纳、史蒂夫·史密斯和卡梅伦·班克罗夫特受到了处罚。Cricket Australia当时表示，只有这三人知晓该计划。2018年的视频记录显示，班克罗夫特在对阵南非的比赛中使用异物改变球的状态。

格林伯格指出，哈瓦贾的说法与自丑闻开始以来公开发声的其他球员的立场相矛盾。投球手帕特·康明斯、米切尔·斯塔克、内森·莱昂和乔什·黑兹尔伍德在2021年的联合声明中否认事先知晓该计划。Cricket Australia负责人预计，当康明斯和斯塔克在未来几天或几周内发声时，他们的立场不会改变。

米切尔·马什也参加了在开普敦举行的测试赛，他目前正率领澳大利亚队参加对阵英格兰的有限回合赛系列赛。他将在珀斯首场一日赛前与媒体交流。

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