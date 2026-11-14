《每日邮报》宣布，在国际汽车联合会（FIA）撤销其记者乔纳森·麦克沃伊的采访证至2026年底后，将抵制报道本赛季最后三场一级方程式赛车比赛。据Anadolu Agency报道，该媒体将不再报道赛季最后几站的比赛及新闻发布会。

专栏发表后采访证被撤销

麦克沃伊担任《每日邮报》赛车记者已超过20年。周四，他被告知，其采访证因一篇于11月4日发表的专栏而被撤销。

在该文章中，这名记者批评了法拉利车手夏尔·勒克莱尔，原因是他在11月1日墨西哥大奖赛的首圈与队友刘易斯·汉密尔顿发生碰撞。麦克沃伊在专栏中使用了针对这名摩纳哥车手的侮辱性措辞。

FIA在向Front Office Sports发表的声明中表示，麦克沃伊11月4日的文章未达到预期的专业标准，因此其媒体采访证被暂时撤销。

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该媒体的反应及墨西哥的事故

《每日邮报》体育部主管克里斯·迪恩称，这一决定是对新闻自由前所未有且令人愤慨的攻击。他表示，FIA对他所称的针对一名车手温和且公正的批评反应过度，并呼吁立即恢复麦克沃伊的采访证。

在墨西哥大奖赛首圈，正在争夺领先位置的勒克莱尔和汉密尔顿驶出赛道。勒克莱尔穿过草地后在队友之前回到赛道，因此因在赛道外获得优势被罚时5秒。

红牛车队的马克斯·维斯塔潘赢得比赛，汉密尔顿获得第二名，勒克莱尔排名第四。麦克沃伊认为，FIA的决定可能是由法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔发起，但法拉利的一名消息人士告诉The Athletic，瓦塞尔并未提出投诉。

根据FIA的决定，麦克沃伊将无法在赛季最后三场大奖赛——拉斯维加斯、卡塔尔和阿布扎比站——工作。

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