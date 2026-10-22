在澳大利亚纽卡斯尔，30岁的达米安·埃利斯·斯波尔对涉及其五名女同事的全部30项指控表示不认罪。这名前家庭外照护服务经理否认强奸、窒息及其他罪行指控。控方称，这些行为可能发生于2020年至2025年间的新南威尔士州，ABC新闻报道。

纽卡斯尔听证会

斯波尔通过视听连线在亨特惩教中心参加了提讯听证会。法官蒂姆·哈特尔曼逐一宣读了全部30项罪名，该男子对每一项均回答不认罪。

指控包括多起未经同意的性行为、造成身体伤害的加重性侵犯，以及性触摸。斯波尔还对数项故意勒颈他人以及为实施严重犯罪而勒颈的指控表示不认罪。

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案件情况

法庭获悉，部分事件可能涉及使一名据称受害者失去意识并无法反抗。斯波尔另对一项未经同意故意剥夺一名女同事空气的指控表示不认罪。

根据法庭信息，涉嫌违法行为发生在莫斯韦尔、特威德黑兹、格雷塔、梅特兰、拉瑟福德、雷蒙德台地和布莱克尔斯公园。斯波尔在去年经由史蒂芬斯港和亨特地区侦探调查后被捕。他仍被羁押，针对全部五名女性均已生效暴力保护令。

辩方估计，未来审判将持续五至六周。下一次听证会定于11月5日，法庭将决定审判能否在纽卡斯尔进行，或是否需要将审理地点变更至悉尼。

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