一项涵盖40组数据、涉及最多2175人的大规模分析，没有发现与情绪控制相关的脑区活动和人们调节情绪成功程度之间存在预期关联。ScienceAlert援引发表于《自然》杂志的这项研究结果，并指向原始文章。

如何测试情绪调节

研究人员汇集了32个研究团队的结果，这些团队按照预先注册的标准化方案开展工作。在典型实验中，参与者在MRI扫描仪内观看令人不适的图像：对其中一部分图像，他们只是观察；对另一些图像，则试图重新解读，以减弱负面体验。

功能性磁共振成像记录了与大脑活动相关的血氧饱和度变化。科学家将这些指标与参与者报告的缓解程度进行比较。他们还分析了有关在日常生活中使用情境重新解读频率的问卷，以及参与情绪反应的杏仁体活动变化。

与杏仁体反应的关联较弱

研究原本预期，更常使用这一策略的人会在任务期间获得更多缓解，并在大脑运作上表现出相应差异。然而，问卷评分显示，其与不适感降低和杏仁体活动减少之间均不存在显著关联。

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报告更多缓解的参与者确实倾向于表现出杏仁体活动更大幅度的降低，但这种关联非常弱。根据作者的计算，要以80%的概率检测到如此微小的关联，研究至少需要1105名参与者。

结果意味着什么

三个指标中没有任何一个与既定的前额叶情绪调节网络活动存在预期关联。这些网络在体验负面情绪时以及试图通过重新解读改变这些情绪时都会被激活。

作者指出，参与重新解读的脑区被激活，本身并不意味着这一策略对个人具有意义或在情绪上有效。该分析涵盖的是成年人的非临床样本，因此结论可能不适用于精神障碍症状更严重的人群。该研究也没有检验心理治疗是否能改善情绪调节技能。

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