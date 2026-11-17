刚果民主共和国的科学家与国际合作伙伴发现，在伊图里及邻近省份，本迪布焦病毒病早期快速传播的关键因素是人员流动，而非地理位置或人口规模。News-Medical援引发表在《Science》期刊上的一项研究报道了这一消息。

疫情暴发的最初几周

研究人员将关于病例和检测的详细数据与有关人口流动的匿名化移动通信数据结合起来。据他们估计，从2026年5月初至6月1日，病例数大约每10天翻一番。

疫情于2026年5月15日宣布暴发。三周内，出现确诊病例的卫生区数量增加了12个，卫生辖区数量增加了49个。来自25家以上机构的50多名科学家参与了这项工作，其中包括刚果民主共和国国家生物医学研究所、金沙萨大学、非洲疾控中心、世界卫生组织、牛津大学和巴斯德研究所。

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预测传播

该团队分析了来自蒙格布瓦卢、布尼亚和鲁安帕拉的匿名化人口流动数据。基于这些数据的模型几乎毫无差错地预测了哪些卫生区会记录到病例，其表现优于仅依赖人口规模的模型。

研究作者指出，在报告疫情暴发后的最初几天即可获得的流动性和出行时间数据，有助于提前在感染可能进一步传播的地区部署流行病监测、诊断和医疗资源。

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