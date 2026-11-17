日本确认，位于神户的Fugaku超级计算机系统遭到未经授权的访问。国家研究机构理化学研究所（Riken）称，事件期间超过4000名系统用户的数据可能被获取，《日本时报》报道。

可能被获取的数据

据Riken介绍，姓名、电子邮件地址、研究文件以及用于连接Fugaku和其他服务的身份验证数据可能已遭泄露。攻击者还获取了375名Rikyu超级计算机用户的信息，该超级计算机旨在支持利用人工智能开展的科学研究。

Fugaku运营方于11月12日发现可疑的数据交换并开始检查。他们确认了未经授权的访问，并于11月14日上午暂停超级计算机运行并阻断访问。

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事件调查

调查显示，在11月10日至13日期间，外部攻击者利用公开可访问的“Operating Status”仪表板页面，非法侵入Fugaku管理系统的内部网络。此后，该页面因安全原因已无法访问。

Riken尚未确定侵入系统的确切方式。该研究所也未报告攻击者所访问的信息发生泄露的案例。同时，该机构确认部分服务器的运行受到干扰，包括安装了未经授权的程序。

该事件已报告给负责监管Fugaku的日本文部科学省。这台超级计算机于2021年3月正式启用，由Riken和富士通开发，并由位于神户的Riken计算科学中心运营。

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