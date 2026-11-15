11月14日，丹麦国家队在布拉加举行的欧国联比赛中以4比1大胜葡萄牙。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多宣布结束国际比赛生涯后，拉斯穆斯·霍伊伦德在葡萄牙队的首场比赛中梅开二度。

奏国歌时，葡萄牙球员身穿印有罗纳尔多姓名和7号号码的球衣。球迷展开了一条写有“Obrigado, capi7ão”——“谢谢你，队长”——的横幅，以及这名球员与欧洲杯和欧国联奖杯在一起的图像。

霍伊伦德梅开二度，霍伊别尔点球破门

主队在大雨中的上半场占据优势，但在中场休息前丢球。经VAR回看后，裁判因鲁本·迪亚斯手球判罚点球，丹麦队长皮埃尔-埃米尔·霍伊别尔主罚命中。

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比赛恢复五分钟后，霍伊伦德接右路传中凌空射门，将客队的领先优势扩大一倍。再过七分钟，他在一次反击中内切并从禁区外射门，再次得分。第75分钟，约阿希姆·安德森接马蒂亚斯·延森的任意球传中头球破门。贝尔纳多·席尔瓦在补时阶段为葡萄牙缩小差距。

小组积分形势

本轮过后，葡萄牙仍以12分领跑A4组，丹麦积9分，挪威积6分，威尔士积3分。小组另一场比赛中，挪威以3比1击败威尔士：安东尼奥·努萨、安德烈亚斯·谢尔德鲁普和罚进点球的埃尔林·哈兰德取得进球。最后一轮，葡萄牙将客场对阵威尔士，丹麦将主场迎战挪威，Channel NewsAsia报道。

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