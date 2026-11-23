丹麦教育部计划提议，自2027—2028学年起，禁止在小学和初中使用手机及其他可接入互联网的个人设备。Cyprus Mail报道称。

对电子设备和网站的限制

该部门还计划通过校园网络限制访问社交媒体、游戏平台和购物网站。这些措施旨在减少学生分心，并帮助他们在课堂上集中注意力。

教育部长马格努斯·霍伊尼克表示，儿童应能够在不受社交媒体、网上购物和游戏持续干扰的情况下学习。学校将必须安装过滤器，在上课期间屏蔽不具有教育或教学价值的网站。同时，市政当局和各个教育机构将自行决定限制哪些资源。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方调查爆炸威胁消息

此外，丹麦警方正在调查一系列含有爆炸威胁的电子邮件，这些邮件涉及该国多所学校。执法人员表示，目前不认为这些威胁可信，尽管它们已引起当地学校的担忧。

警方称，没有理由疏散学校或采取额外安全措施。执法人员正与受到威胁影响的学校和市政当局保持联系，调查仍在继续。

其他欧洲国家也收到过类似消息：上周，西班牙十多所学校在收到威胁电子邮件后被疏散；本月早些时候，类似邮件导致意大利教育机构进行疏散。

关注我们在