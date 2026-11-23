丹麦安全与情报局（PET）宣布挫败针对说唱歌手阿尔伯特·瓦西里耶夫（Albert Vasiliev，艺名Kyivstoner）的刺杀企图后，丹麦驱逐了一名俄罗斯武官。据《独立报》报道，丹麦当局认为，这起刺杀计划原定于9月25日在哥本哈根以北举行的一场音乐会上实施。

PET表示，刺杀企图的策划和准备工作由侵略国俄罗斯的情报部门发起。丹麦执法部门指控两名男子谋杀未遂以及协助外国情报机构在该国开展活动。该机构称，被告与Loyal to Familia有关联；PET将这一被禁止的团伙描述为从事严重暴力犯罪活动的组织。

丹麦情报部门声明

PET总干事拉斯穆斯·基弗-克里斯滕森表示，瓦西里耶夫是俄罗斯特勤部门的明确目标。他称，此案表明，这些部门有意愿也有能力利用犯罪团伙成员，在丹麦境内的一场公共活动期间策划刺杀。

俄罗斯联邦——侵略国——通过其驻哥本哈根大使馆否认了指控，称其毫无根据。与此同时，丹麦驱逐了俄罗斯国防武官。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

波兰称此前曾发生一次企图

波兰外交部表示，这是第二次试图杀害此人。根据其掌握的信息，第一次企图发生在2026年8月的波兰；据波方称，一名据称被俄罗斯特勤部门招募的俄罗斯公民于8月7日被拘留。

8月13日，波兰总理唐纳德·图斯克曾表示，一项在华沙杀害一名乌克兰和美国公民的计划被挫败。当时他没有透露目标的姓名，只表示此人令俄罗斯当局感到棘手。

据丹麦媒体报道，阿尔伯特·瓦西里耶夫拥有乌克兰和美国国籍。俄罗斯联邦安全局指控他参与供应无人机，用于对莫斯科州一家国防企业发动所谓的乌克兰袭击。瓦西里耶夫否认了这些指控。出于安全考虑，他今年在欧洲的演出被取消。

关注我们在