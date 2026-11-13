丹麦研究人员分析了756,636例单胎妊娠，未发现为减重而开具的GLP-1药物可能造成的非意图性早期暴露，与早产或研究评估的其他并发症之间存在统计学显著关联。与此同时，在因治疗糖尿病而获处方使用司美格鲁肽或利拉鲁肽的女性中，早产的几率较高，ScienceDaily报道。

超过75万例妊娠的数据

来自Copenhagen University Hospital Hvidovre的研究作者使用了丹麦国家医疗登记数据。他们纳入了480,231名女性在2009年10月1日至2023年12月31日期间发生的分娩。可能的意外药物暴露被定义为：女性在末次月经第一天之前或之后八周内凭处方购取司美格鲁肽或利拉鲁肽的情况。

该组包括529例妊娠。研究人员考虑了患者年龄、体重指数、吸烟情况、教育程度、居住地、是否患有糖尿病，以及妊娠的月份和年份。他们评估了37周前早产、子痫前期、妊娠糖尿病、出生时体重相对于胎龄偏大、死胎和胎盘问题。

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因处方原因而异

在对伴随因素进行调整后，统计学显著关联仅在因治疗糖尿病而获处方用药的女性组中、针对早产得以保留。与未暴露组相比，使用利拉鲁肽者早产的校正后几率高70%，使用司美格鲁肽者则高84%。

科学家指出，这一关联并不能证明是药物本身导致早产：它可能与作为基础疾病的糖尿病有关。该研究属于观察性研究，已取药处方记录并不能证实实际服用了药物。作者还强调，这些结果并非改变现行建议——即在计划妊娠前停止GLP-1治疗——的依据，因为这些药物在妊娠期间的安全性仍未得到确定。

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