丹麦一项大型观察性研究发现，父亲在妊娠前约三个月使用抗抑郁药，其子女出现血压升高的风险略高。与此同时，作者没有发现令人信服的证据表明原因正是药物本身：这种关联可能由父亲的精神障碍解释，News-Medical报道。

超过130万名儿童的数据

科学家利用丹麦医疗登记数据库，分析了该国2000年至2023年出生的1,365,887名儿童的数据。参与者从出生起被随访至23岁。在23,572名儿童中，即样本的1.7%，其父亲在精子发生期至少获得过一张抗抑郁药处方——精子发生即精子的发育过程，涵盖妊娠前约三个月。

研究将2型糖尿病、高血压、胆固醇水平升高、超重或肥胖视为代谢性疾病。在平均12年的随访期间，18,353名儿童被诊断出这些状况，占该队列的1.3%。在父亲于精子发生期使用抗抑郁药的儿童中，记录到364例代谢性疾病。

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与其他组别的比较

在父亲于精子发生期使用抗抑郁药的儿童组中，代谢性疾病的发生率为每1,000人年1.39例，而未暴露组为1.11例。研究发现高血压的风险略高。对于2型糖尿病、胆固醇水平升高、超重和肥胖，未发现具有统计学意义的风险增加。

为考虑父亲心理健康可能产生的影响，研究人员单独比较了4,156名父亲仅在精子发生期使用抗抑郁药的儿童，与17,318名父亲仅在妊娠期间使用这些药物的儿童。在这一比较中，无论是总体代谢性疾病还是单项状况，均未发现风险增加。

作者指出，研究的观察性设计无法最终确定因果关系，且随访期仅限于成年早期。同时，他们考虑了父母双方的年龄、教育程度、精神病史、其他药物使用情况和代谢性疾病。该研究发表于《The BMJ》期刊。

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