丹麦高尔夫球手拉斯穆斯·霍伊高在RSM精英赛最后一轮前并列第一。由于强降雨，比赛被推迟至周一进行。在海岛高尔夫俱乐部的海滨球场，他与美国选手迈克尔·托尔比约恩森同为低于标准杆13杆。

五只小鸟球，无柏忌

霍伊高以65杆，即低于标准杆5杆完成本轮。他抓下五只小鸟球，没有出现任何柏忌。赛事开始前，这名丹麦选手在联邦快递杯积分榜上排名第122位，目标是进入前100名，以保住下赛季PGA巡回赛的完整参赛资格。

据天空体育报道，马克斯·格雷瑟曼排名第三，落后领先者一杆。霍伊高表示，最后一天他会感到紧张，但高尔夫球手正是为了这样的排名而比赛。

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彭奇仍保有机会

英格兰选手马尔科·彭奇以低于标准杆2杆完成本轮，落后领先者两杆。为了有机会进入联邦快递杯前100名，他至少需要获得第四名。李昊桐和马克斯·麦格里维与彭奇同为低于标准杆11杆。

周六的比赛因强降雨中断，因此最后一轮将于周一举行。此前的PGA巡回赛赛事——奥斯汀锦标赛——也因降雨延误，因此自2015年以来首次有连续两场巡回赛在计划外的第五天结束。最后一轮计划于当地时间7时20分开始：球员将从两个发球台出发，每组三人。

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