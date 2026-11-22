格温·普莱斯和吉安·范芬已晋级在伍尔弗汉普顿举行的Grand Slam of Darts锦标赛决赛。威尔士选手普莱斯在半决赛中以16比13击败凯文·多茨，荷兰选手范芬则以16比11战胜迈克尔·范赫文，天空体育报道。

普莱斯战胜多茨

普莱斯以6比4领先，随后连赢六局，将优势扩大至10比4。多茨赢下随后六局中的五局，缩小了分差，之后将比分追至14比12。

在第27局，多茨错失两次破发机会，未能将比分追至14比13。反而普莱斯以15比12领先，随后以一局12镖结束比赛：他得到171分，给自己留下94分，并以双倍20结束该局。

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普莱斯在2018年、2019年和2021年夺冠后，正冲击个人第四个Grand Slam of Darts冠军。若赢得决赛，他将升至世界排名第三，卢克·汉弗莱斯将降至第四位。

范芬击败范赫文

在第二场半决赛中，范芬和范赫文开局势均力敌，比分为5比5。随后，范芬利用对手在尝试结束各局时出现的问题，将6比7的落后局面逆转为10比7领先。

连续赢下四局使范芬距离决赛更近。其中，他通过靶心以124分结束其中一局。暂列世界排名第二的范芬将在决赛中争夺个人首个Grand Slam冠军。决定性的比赛将于周日举行，天空体育的直播将于19:30开始。

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