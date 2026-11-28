飞镖选手格温·普莱斯在迈恩黑德举行的Players Championship Finals首轮中以4:6负于波兰选手塞巴斯蒂安·比亚莱茨基，遭到淘汰。天空体育新闻报道称，这是比亚莱茨基职业生涯首次战胜这位威尔士选手。

种子选手失利

世界排名第二的扬·范芬也在首轮失利。这位荷兰选手以4:6不敌杰弗里·德格拉夫。德格拉夫连胜两局，拿下比赛胜利。

头号种子韦塞尔·奈曼不敌20岁的亨利·科茨，尽管他的平均得分达到110。根据天空体育新闻的数据，这是Players Championship Finals历史上第二高的平均得分。

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晋级第二轮的选手

世界排名第四的卢克·汉弗莱斯尽管反复受到背部问题困扰，仍以6:3击败达里尔·皮尔格里姆。迈克尔·范格文则以相同比分战胜康纳·斯卡特。

博·格里夫斯也晋级第二轮，她以6:3战胜前Lakeside冠军克里斯蒂安·基斯特。她在该场比赛中的平均得分为89.64。普莱斯、范芬和奈曼与詹姆斯·韦德、加里·安德森及罗布·克罗斯一同出局：首轮共有六名世界排名前25的选手被淘汰。

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