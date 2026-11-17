美国大型数据中心可以在每年数个用电需求高峰时段大幅减少从电网取电，从而降低电费支出。正如Channel NewsAsia报道所述，在家庭电费上涨以及用于人工智能的数据中心快速发展的背景下，这一做法正受到关注。

高峰时段的节省

这种做法被称为削减峰值负荷。大型用户可以短暂减少用电量，或启动备用发电机，以避免在需求最高的时期从电网取电。

能源公司NRG Energy估计，得州一家大型数据中心如果每年仅有一小时不使用电网，就可以避免3340万美元的输电成本。这之所以可能，是因为部分电网成本会根据高峰需求期间的用电量进行分摊。

关于成本分摊的争议

批评人士认为，大公司拥有降低其电网成本份额的机会，而普通消费者没有这种机会。Everyday Electric市场发展负责人威尔·贝克指出，企业拥有能源经理、详细的用电数据以及鼓励减少负荷的电价机制，而家庭没有这些工具。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国最大电网PJM Interconnection的独立监管机构计算称，耗能型数据中心的快速增长已使电力系统成本增加294亿美元。这些成本反映在能源公司的缴费中，并最终转嫁给电力消费者。

新设施的规则

一个数据中心联盟表示，在供应受限时期减少负荷有助于电网运营商规划运行，并减少建设新容量和输电线路的需求。与此同时，Google反对得州的一种监管方案，根据该方案，该公司在20年内可能需为输电支付约14亿美元。

服务区域覆盖弗吉尼亚州的Dominion Energy表示，已设立一个主要包括数据中心的独立电价类别。这些规则规定，新数据中心将签订14年期合同，并即使不使用电力也要支付最低费用。

关注我们在