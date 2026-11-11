百货连锁店David Jones将在紧急重组过程中关闭其在澳大利亚和新西兰的38家门店中的19家。该公司拥有超过6000名员工，在经历多年重大亏损后于上周进入外部托管。

与员工协商

FTI Consulting的管理人员已开始与被确定关闭的19家门店的所有员工进行紧急协商。这些零售网点目前将继续营业，但FTI预计它们将在今年年底前停止运营。《卫报》报道称。

FTI Consulting负责David Jones运营的日常管理，而McGrathNicol的托管人正在为该连锁企业寻找买家或新的融资。

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哪些门店将停止营业

计划关闭的门店包括西澳大利亚州的Carousel、Garden City和Hay Street Mall，维多利亚州的Glen Waverley、Highpoint和Malvern Central，以及新南威尔士州的Hornsby、Macarthur Square、Macquarie Centre、Parramatta、Warringah Mall和Wollongong Central。名单还包括南澳大利亚州的Marion和West Lakes、澳大利亚首都领地的Woden、昆士兰州的Robina Town Centre和Sunshine Plaza，以及新西兰的Newmarket。

托管人表示，在公司进入外部托管前数月，他们就一直在审查该连锁企业的财务状况。David Jones欠一些小型供应商货款，相关商品早在4月就已交付。据该报报道，该连锁企业的所有者Anchorage Capital可能会提交重新收购这家拥有188年历史公司的报价。

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