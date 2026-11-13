在美国，据Decision Desk HQ（DDHQ）预测，民主党人埃里克·琼斯将在加利福尼亚州第4选区的选举中击败现任民主党国会议员迈克·汤普森。据《国会山报》报道，自投票日以来，这场选举一直未作出胜者预测，但DDHQ于周四宣布琼斯获胜。当时，他领先汤普森超过4个百分点。

汤普森被预测落败

如果DDHQ的预测得到确认，汤普森将成为本轮选举周期中唯一在普选中落败的美国众议院民主党人。共和党获得了此前由民主党人占据的三个席位，但这些席位当时均为空缺。其中三个席位变动中的两个与任期中期的选区重新划分有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

琼斯的竞选活动

35岁的琼斯是一名商人，此前从未竞选民选公职。他在竞选中强调打击腐败和降低成本，并表示自己在贫困中长大，凭借奖学金进入耶鲁大学。汤普森现年75岁，已担任国会议员14届。

加利福尼亚州实行初选制度，得票数最高的两名候选人无论党派归属如何，均可进入普选。在位于该州北部纳帕地区的第4选区，两名民主党人展开竞争。在中期选举前，作为回应得克萨斯州重新划分选区而由选民支持的计划的一部分，该选区边界被修改：该选区的民主党倾向减弱，但仍被认为是该党的安全选区。

关注我们在