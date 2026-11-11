Decision Desk HQ预测，共和党人玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔将从佛罗里达州第27国会选区再次当选进入美国众议院。据《国会山报》报道，在美国超过95%的选票完成计票后，她获得约50.2%的选票，而其民主党对手埃利奥特·罗德里格斯获得49.8%。

对移民政策的批评

9月，萨拉萨尔发布了一段视频，批评总统唐纳德·特朗普落实其移民政策的方式。她表示，总统做得太过了，特朗普的拉丁裔选民感到被背叛。

与此同时，这位女议员指出，她不支持对没有合法身份的移民实行特赦，但主张让他们在美国过上有尊严的生活。同月，特朗普表示，尽管萨拉萨尔发布了该视频，他仍继续支持她。他称，她在边境安全问题上的立场不够强硬，但确认支持这位来自佛罗里达州的共和党人。

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南佛罗里达州的选战

9月初，由民主党资助的民调显示，南佛罗里达州该选区的竞争十分激烈。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯前往该选区为罗德里格斯助选。

萨拉萨尔竞选网站列出的议题包括小企业和经济、医疗保健、公共安全以及反对社会主义。萨拉萨尔在迈阿密长大，其父母在菲德尔·卡斯特罗掌权后逃离古巴。

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