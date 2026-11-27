美国商品贸易逆差10月较9月增长10.7%，达到1495亿美元。该指标高于市场预期的1359亿美元，阿纳多卢通讯社报道，并援引美国人口普查局的初步数据。

进口增长快于出口

与9月相比，贸易逆差增加了144亿美元，从1351亿美元升至1495亿美元。商品进口增长6.1%，即增加211亿美元，达到3653亿美元。出口增长3.2%，即增加67亿美元，达到2158亿美元。

进口中增长最大的是资本品供应，增长8.5%，即增加134亿美元，达到1714亿美元。工业材料和原材料进口增长6%，达到627亿美元；汽车及相关商品进口增长4.1%，达到357亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

出口和库存变化

出口增长最大的是工业材料和原材料类别，增长4.9%，即增加37亿美元，达到805亿美元。资本品出口增长3.4%，达到758亿美元。同时，食品、饲料和饮料供应下降7.9%，至147亿美元。

按年计算，商品贸易逆差超过2025年10月水平的两倍，当时为614亿美元。进口增长42.4%，其中资本品进口增长80%，而出口增长10.6%。

10月批发商品库存较9月增长0.9%，达到1.02万亿美元；零售库存增长0.8%，达到8932亿美元。按年计算，批发库存增长8.5%，零售库存增长5.1%。

关注我们在