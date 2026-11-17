英格兰中场德克兰·赖斯已同意与阿森纳签署一份新的五年合同，合同期限至2031年。据《卫报》报道，该协议包含大幅加薪——周薪约为30万英镑。赖斯将与布卡约·萨卡并列成为俱乐部薪资最高的球员。

赖斯的新条件

这名27岁球员的代表已就延长现有合同进行了数月谈判。赖斯于2023年7月以创俱乐部纪录的1.05亿英镑从西汉姆联加盟阿森纳。

这名中场此前的合同有效期至2028年，据该媒体报道，其周薪约为25万英镑。阿森纳还拥有将该协议再延长12个月的选择权。

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5月，赖斯是米克尔·阿尔特塔麾下球队的关键球员之一，当时阿森纳在时隔22年后赢得冠军。与此同时，背部和腿筋伤势使这名中场在赛季后半程面临困难。上周，他称自己在世界杯上的表现“平庸”；在对阵西班牙的比赛中，他完成了代表英格兰队出战的第82场比赛。

廷伯续约

阿森纳还与后卫尤里恩·廷伯就续约达成一致，他现有的合同将于2028年到期。这名荷兰球员于2023年从阿贾克斯加盟俱乐部，近日刚从导致他缺席世界杯的腹股沟伤势中恢复。

上个月，主教练米克尔·阿尔特塔也签署了一份新的四年合同。据《卫报》报道，俱乐部还在与达维德·拉亚和皮耶罗·因卡皮耶就新合同进行谈判。队长马丁·厄德高的合同还将有效18个月，他表示，关于续约的谈判尚未开始。

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