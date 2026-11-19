在美国，总统唐纳德·特朗普9月份的财务申报文件包含751笔资产买卖交易，总额在4090万美元至1.481亿美元之间。特朗普的账户除其他外买入了英伟达和Palantir的股票，以及SpaceX的股票和债务证券，CNBC报道。

根据CNBC的计算，买入的最低金额为2920万美元，卖出金额为1170万美元。申报文件中的交易金额以区间列示，因此资产的确切规模和持仓价值尚不清楚。白宫表示，总统及其家人不会影响这些交易，因为投资组合由财务经理独立管理。该消息来源还指出，没有证据表明特朗普下令进行这些交易，也没有证据表明经理人事先知道政府决定。

涉及Palantir和SpaceX的交易

9月2日，特朗普的账户买入价值1.5001万至5万美元的Palantir股票；9月9日，又买入价值1001至1.5万美元的股票。一周后，美国住房和城市发展部与该公司签订了一份初始承诺额为1040万美元的合同，用于监督拨款并利用人工智能发现欺诈行为。9月29日，美国国土安全部与Palantir签订了一份价值3210万美元的软件合同。

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9月1日，特朗普的账户买入了收益率为5.35%、价值10.0001万至25万美元的SpaceX债务证券；9月9日，买入价值1001至1.5万美元的该公司股票。9月18日，NASA宣布将与SpaceX的合同扩大9.46亿美元：该协议包括增加三次前往国际空间站的宇航员任务，其总价值增至59.2亿美元。六天后，这些账户又买入价值1.5001万至5万美元的SpaceX股票。

对英伟达及其他公司的投资

申报文件记录显示，9月份共进行了四笔英伟达股票买入交易，总额为15.2004万至38万美元。9月2日的两笔交易合计可能达到35万美元。9月24日，这些账户还卖出了价值1001至1.5万美元的英伟达股票。自特朗普于2025年重返执政以来，其账户已进行了至少108笔涉及英伟达的交易，总额为2720万至9790万美元。

9月份最大的一笔交易是23日买入价值500万至2500万美元的Vanguard Dividend Appreciation ETF份额。同一天，这些账户在康卡斯特、麦当劳、家得宝和Fidelity National Information Services各公司的股票均卖出100万至500万美元。9月份，它们还买入价值11.7004万至33万美元的特斯拉股票，以及CoreWeave、英特尔、微软和苹果的较小股票持仓。

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