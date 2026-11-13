德里登上全球污染最严重大型城市榜首——Dawn

11月13日，印度首都德里记录到危险的空气污染：该市在全球污染最严重大型城市排名中超过了巴基斯坦的拉合尔。人口约2000万的这座大都市上空笼罩着烟雾，能见度下降。

据Dawn报道，瑞士空气质量监测机构IQAir此前记录到德里的空气质量指数（AQI）为334，并将其列入危险类别。印度中央污染控制委员会报告了更高的数值——403，并将空气质量归类为严重。该差异被解释为指数计算所使用的尺度和方法不同。

德里和拉合尔的指标

截至巴基斯坦时间11时，德里的每小时AQI已降至208。当时，拉合尔以155的数值在全球污染最严重大型城市排名中位列第七。

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空气污染是印度北部和巴基斯坦许多地区的季节性问题。冬季，寒冷而沉重的空气将交通排放物、建筑扬尘和焚烧农业残留物产生的烟雾滞留在近地面。

拉合尔的情况

拉合尔指标的改善发生在该市连续数日位居榜首之后。根据Pakistan Air Quality Initiative的一份报告，本周早些时候，拉合尔细颗粒物PM2.5的平均浓度是世界卫生组织建议值的八倍。在报告涵盖期间，该浓度为每立方米126微克，比2025年同期低11%。

在所有40个拥有可用数据的日子里，该指标均超过巴基斯坦24小时国家环境标准。卫星仪器在巴基斯坦旁遮普省探测到18,825起火点，其中89%被归类为可能焚烧植物残留物。与此同时，报告作者强调，他们并未确定此类焚烧对城市污染的确切贡献，因为停滞的天气条件和大气扩散较弱也促成了有害物质的积累。

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