民主党候选人杰米·戴维斯在路易斯安那州联邦参议员选举中败给共和党人朱莉娅·莱特洛，以49.1%的得票率对50.9%落败，《卫报》报道。在约150万张已投选票中，差距约为2.5万票。

参议院席位之争

在玛丽·佩尔托拉于阿拉斯加获胜后，民主党人在中期选举中正式获得了56个参议院席位。戴维斯若获胜，本可将其席位数增至57个。

自2008年以来，路易斯安那州从未选出过民主党参议员。戴维斯表示，接近的败选令他感到沮丧，并补充说，在他看来，部分该州居民至今仍未意识到候选人之间的差距有多小。

支出与投票率

据该报报道，莱特洛筹集和花费的资金几乎是戴维斯的两倍。当时这场竞选中已计入的总支出约为1300万美元。戴维斯平均每名州居民花费约0.82美元，而莱特洛为1.44美元。

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路易斯安那州11月的投票率比四年前高出8个百分点。戴维斯认为，参议院席位竞选的开放性质、共和党参议员比尔·卡西迪与唐纳德·特朗普之间的冲突，以及有关选区重划的司法和选举程序，本应吸引更多捐助者和政治竞选团队的关注。

戴维斯还表示，竞选后期的广告损害了他的竞选活动。广告利用人工智能展示了这名候选人，而戴维斯称，旁白虚假描述了他在堕胎、持枪权、犯罪和移民问题上的立场。他说自己没有足够资金回应这些广告。

戴维斯在路易斯安那州北部种植玉米、大豆、高粱和棉花，并称自己是一名来自该州农村地区的温和派民主党人。

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