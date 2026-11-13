美国参议院和众议院贸易委员会的主要民主党人已对唐纳德·特朗普总统政府允许英伟达向中国公司销售H200人工智能芯片的决定展开调查。参议员罗恩·怀登和众议员理查德·尼尔还要求商务部保留与该决定有关的所有文件，据The Hill报道。

针对H200的调查

议员们在致商务部长霍华德·卢特尼克的信中表示，他们正在审查向中国公司出口英伟达人工智能芯片的批准方案，以及对这类供应实施收益扣除的做法。去年年底，特朗普允许英伟达向中国销售性能更强的H200芯片，但须从这些销售收入中扣除25%。

此前，政府限制向中国销售H20芯片，但在去年夏天允许英伟达供应这类芯片，并扣除15%的收入。怀登和尼尔对援引1962年《贸易扩展法》第232条批准H200销售提出质疑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

议员的关切

民主党人认为，第232条旨在针对总统认定对国家安全构成威胁的进口采取行动。议员们表示，将这一机制用于芯片出口可能违背其宗旨，并对美国安全构成风险。

怀登和尼尔还援引《纽约时报》的报道称，商务部已批准数十家中国公司获得H200，其中一些公司与因国家安全风险而受到制裁的企业存在关联。议员们还特别关注报道称，该部门暂停了对Megaspeed公司的审查；该公司被怀疑可能协助将先进的英伟达芯片走私到中国，从而违反出口管制。据The Hill报道，商务部和美国司法部均未证实该审查已移交其他机构，司法部则拒绝置评。

关注我们在