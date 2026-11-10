The Hill：民主党可能在24个美国州获得完全控制权

预计在中期选举后，自2027年1月起，民主党将完全控制美国24个州的立法机构。该党赢得了12个州立法机构单独议院的控制权，《国会山报》报道。

共和党将控制22个州的两院，而选举前为28个州。在北卡罗来纳州和得克萨斯州，立法机构将处于分裂状态：民主党仅获得了下院的控制权。佐治亚州和阿拉斯加州最终的控制权分配取决于最终选举结果。佐治亚州预计将出现分裂的立法机构，而阿拉斯加州则由两党联盟运作。

六个控制权发生变化的州

预计民主党将在亚利桑那州、密歇根州、明尼苏达州、新罕布什尔州、宾夕法尼亚州和威斯康星州获得完全控制权。在亚利桑那州，该党预计将在下院获得37席对23席的多数，并在上院获得20席对10席的多数，从而打破共和党在该州议会大厦超过60年的主导地位。

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在密歇根州，民主党赢得了州众议院多数席位，并保住了对参议院的控制权。在明尼苏达州，他们打破了下院67席对67席的平衡，同时保住了州参议院的多数席位。

新罕布什尔州、宾夕法尼亚州和威斯康星州的变化

在新罕布什尔州，预计民主党将接管立法机构两院，尽管共和党人凯莉·阿约特仍担任该州州长。在宾夕法尼亚州，民主党从共和党手中夺取了州参议院，并保住了下院。在威斯康星州，立法机构两院也预计将转由民主党控制。

据该媒体报道，民主党可能同时控制22个州的州长职位和立法机构。在这种情况下，据Axios估计，53%的美国人口将居住在民主党控制行政和立法权力的州。

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