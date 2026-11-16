一批美国参议院民主党人敦促商品期货交易委员会（CFTC）撤回其要求，即要求预测市场平台停止在部分州和部落领地对用户实施地理封锁。议员们认为，监管机构的这一立场与现有法院裁决相矛盾，CoinDesk报道。

围绕地理封锁的争议

此前，CFTC通知其监管的平台，在特定州限制运营违反联邦衍生品法律。监管机构要求平台在30天内取消限制，或说明为何无法这样做。

参议员们强调，法院已经要求运营商停止在密歇根州、内华达州和华盛顿州提供某些合约，以及停止在加利福尼亚州两个部落的土地上提供此类合约。这些裁决规定实施地理封锁，因为法院认定，当地赌博法律允许相关司法管辖区施加此类禁令。

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CFTC的立场与法院案件

Kalshi、Polymarket及其他平台作为受CFTC监管的指定合约市场运营。委员会主席迈克·塞利格认为，对此类市场的联邦监管优先于各州试图对公司实施的与赌博法律相关的限制。他曾表示，衍生品市场应在全国范围内按照统一规则运作。

与此同时，数个联邦上诉法院在与CFTC的争议中支持了各州的立场。参议员们呼吁委员会在法院程序结束前暂停其要求，并指出，联邦法院裁决之间的分歧最终可能由美国最高法院审理。

近期争议包括路易斯安那州的一起案件，法院允许该州官员禁止事件合约交易。该临时法院禁令涉及Kalshi、Polymarket、Robinhood、Coinbase、Gemini、Crypto.com及其他公司。CFTC提起诉讼以阻止该禁令生效，而Crypto.com和其他公司试图以监管机构一方的身份加入案件。

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