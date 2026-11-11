在美国，将于明年控制国会两院的民主党计划加强对总统唐纳德·特朗普移民政策的监督。他们打算审查美国国土安全部和美国移民与海关执法局（ICE）的活动，并支持扩大移民获得合法身份途径的倡议，据Cyprus Mail报道。

众议院和参议院工作人员告诉路透社，他们预计总统将否决旨在限制移民执法或扩大获得居留权和公民身份机会的法案。与此同时，民主党将拥有更广泛的机会监督行政部门的工作。

调查DHS的活动

据国会工作人员称，民主党已经确定了对国土安全部进行可能调查的方向，ICE属于该部门架构的一部分。其中包括移民拘留中心的拘押条件、联邦特工使用致命武力的案件，以及2025年将委内瑞拉人遣送至萨尔瓦多一所大型监狱一事。

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即将担任众议院国土安全委员会主席的本尼·汤普森对路透社表示，民主党将调查他所称的政府可能利用DHS对付美国人，以及其移民政策。该党还寻求提高透明度，了解该部门如何使用国会自去年以来拨付的超过1000亿美元资金。

立法倡议

来自得克萨斯州的温和派民主党人亨利·奎利亚尔表示，他曾与特朗普政府代表讨论将遣返措施重点针对犯下罪行的人。来自新泽西州的民主党人乔什·戈特海默则强调，需要为ICE特工提供额外培训、使用随身摄像机、进行清晰身份标识，并与州执法机构和地方警方协调。

前参议院工作人员何塞·帕拉推测，选举后《尊严法案》和《梦想与承诺法案》可能获得更多机会。第一项法案为劳动者提供获得合法居留身份的途径、加强边境安全并改革签证项目。第二项法案旨在为童年时期抵达美国的人开辟获得公民身份的途径。参议员鲁本·加列戈表示，民主党已经在讨论于2026年底前推进有关此类移民的法案。

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