美国国会民主党人正在推动一项倡议，以停止为美国对伊朗的战争提供资金。参议员柯尔斯滕·吉利布兰德、塔米·达克沃思和伊丽莎白·沃伦表示，计划在拨款法案中提出一项修正案，阻止为这场冲突拨付资金。

据《国会山报》报道，民主党人尚未就下一步行动达成共同立场。参议员蒂姆·凯恩表示，该党正在寻求共识，并计划在近期作出决定。

预算截止日期

国会必须在12月11日前就联邦政府的资金问题作出决定。一些民主党人将这一截止日期视为在该党于1月赢得众议院和参议院多数席位之前，限制用于针对伊朗进攻行动支出的机会。

众议员罗莎·德劳罗表示，民主党人寻求停止为战争提供资金，但正在讨论实施这一举措的机制。她表示，可以就争议较小的领域通过全年预算，并就军费支出采取短期解决方案。

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民主党下一步战略可能取决于定于12月1日举行的参议院党团领袖选举。查克·舒默和克里斯·范霍伦正在角逐该职位。范霍伦呼吁不再为战争拨付更多资金，而据该报报道，舒默在冲突资金问题上的立场仍不明确。

保护军人与外交

民主党人的主要任务之一将是，把保护美国军人和盟友的开支与政府可能用于进攻行动的资金区分开来。美国进步中心代表达米安·墨菲指出，预算条款的措辞必须不让政府有规避限制的空间。

众议员罗·卡纳认为，停止为战争提供资金可能会推动总统唐纳德·特朗普与德黑兰进行谈判。参议员杰基·罗森也表示，需要通过外交方式解决，并由政府与国会进行协商。

霍尔木兹海峡的紧张局势

《国会山报》写道，这场冲突伴随着霍尔木兹海峡油轮遇袭，以及伊朗对波斯湾美国军事设施实施的有限打击。根据伊朗国家媒体传播的伊斯兰革命卫队海军声明，11月26日，两艘油轮在海峡触雷，引发爆炸和火灾。伊斯兰革命卫队海军表示，这些油轮曾试图使用不受伊朗控制的航线。

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