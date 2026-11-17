美国国会民主党人正准备对唐纳德·特朗普总统政府有关在委内瑞拉开采石油的协议展开多项调查。他们还计划传唤政府官员作证，OilPrice报道。

石油协议的条款

这项于8月达成的协议规定，向North American Blue Energy Partners，即NABEP，授予委内瑞拉17个油田为期100年的特许权。这些油田的储量估计为650亿桶。消息源称NABEP是亚历杭德罗·贝坦库尔的公司。

根据协议条款，华盛顿将获得NABEP 35%的股份，以及以成本价购买该公司所产石油20%的权利。所称的1000亿美元是NABEP的投资计划，而不是动用美国纳税人资金的承诺。

国会的疑问

在中期选举中获得国会两院控制权的民主党人打算查明，为何选择NABEP达成该协议、美国为了获得该公司股份付出了什么，以及将如何管理委内瑞拉石油收入。预计将于明年领导众议院监督委员会的众议员罗伯特·加西亚对彭博社表示：“我们希望去那里查清究竟发生了什么。”

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美国参议院军事委员会和另外几个委员会也在准备调查。参议员杰克·里德提出疑问，获取委内瑞拉石油的意图是否是美国军事行动的主要原因之一；据OilPrice报道，该行动在1月导致尼古拉斯·马杜罗被罢免。

此外，国会议员质疑五角大楼通过战略资本办公室获得NABEP股份的法律权限。新一届国会于1月开始工作后，民主党人将有权通过传票要求提供文件和证词。

产量评估

分析公司Rystad Energy认为，国会加强监督可能使潜在产量约为每日50万桶的项目推迟至2040年之后。与此同时，该公司预测，委内瑞拉近期石油产量的恢复不会受到显著影响：产量可能从10月的每日120万桶增至2028年的约每日150万桶。

白宫表示，该协议旨在加强美国能源安全并降低汽油价格。NABEP则表示，政府持股没有花费纳税人任何资金，且该公司本身未获得美国政府的资助。

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