美国民主党准备通过立法限制特朗普关税——《国会山报》

在美国，民主党在中期选举后赢得国会两院多数席位，正准备通过立法对抗总统唐纳德·特朗普的关税。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这些关税使普通美国人的支出增加了数千美元。《国会山报》报道。

正在考虑哪些方案

税务基金会高级经济学家埃丽卡·约克认为，立法者可能会采取狭窄的做法——废除总统实施的个别关税。另一种方案涉及更广泛的改革：将有关此类关税的权力归还给国会，并限制总统根据相关法律条款征收此类关税的权力。

国际贸易律师阿伦·文卡塔拉曼认为，民主党可能会为废除具体关税争取到比大规模修订美国贸易立法更多的支持。他表示，针对性的做法可能有助于争取共和党人的选票。

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总统否决权与白宫立场

特朗普强调，他拥有否决权。要推翻总统否决，国会需要两院三分之二议员的支持，这意味着民主党必须获得共和党人的选票。与此同时，数名曾批评关税的共和党人正在离开国会，其中包括参议员苏珊·柯林斯和汤姆·蒂利斯，以及众议院议员唐·培根。

特朗普尤其依据1962年《贸易扩展法》第232条和1930年《关税法》第338条实施关税。今年2月，美国最高法院推翻了总统去年根据《国际紧急经济权力法》实施的关税。第232条允许以国家安全为由对进口商品征收关税，而第338条则适用于认定另一国存在歧视性贸易做法之后。

税务基金会数据显示，截至8月，特朗普的关税平均使美国家庭支出增加820美元。白宫表示，政府的关税和减税措施正在推动制造业回归美国，并称已达成近20项贸易协议，以及获得数万亿美元的制造业投资。

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