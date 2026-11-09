美国民主党计划在明年1月取得国会控制权后，提出一系列有关人工智能系统和数据中心发展的法案。这些举措可能包括保护消费者免受与数据中心扩张相关的电费上涨影响、对先进人工智能模型进行独立测试，以及明确公司对其产品造成损害的责任，《快报论坛报》报道。

模型测试与企业责任

来自纽约州的民主党参议员查克·舒默预计将成为多数党领袖。他将保护消费者免受数据中心快速扩张导致的更高电费影响，列为明年的优先事项之一。

众议员洛丽·特拉汉打算推动立法，要求独立专家按照安全标准评估领先的人工智能模型。据其副幕僚长弗朗西斯·格鲁巴尔称，特拉汉还将推进相关规范，更明确地界定人工智能系统造成损害时公司的责任。

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寻求领导众议院科学委员会的女议员佐伊·洛夫格伦表示，民主党将专注于负责任地监管人工智能并支持创新。赢得参议院席位的密歇根州民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德在竞选期间主张设立一个独立的人工智能监督机构，并赋予其监管科技公司的权力。

对科技公司的监督

民主党人和公共组织代表表示，对国会委员会的控制权可为该党提供一个推进提案、传唤行业代表作证的平台，并在人工智能系统造成实际损害时加强对监管的支持。国会进步党团主席、来自得克萨斯州的民主党人格雷格·卡萨尔已表示，应传唤人工智能公司高管宣誓作证。

10月，洛夫格伦和其他众议院委员会民主党领导人要求OpenAI、Anthropic、Meta、Google和SpaceX详细说明其安全做法，并报告其人工智能工具的行为与开发者预期不符的案例。与此同时，在美国总统唐纳德·特朗普任内，通过新规可能会很困难；他曾多次拒绝有关为这项技术引入强制性规则的呼吁。

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