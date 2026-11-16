美国民主党未就第三次弹劾特朗普达成一致——《独立报》

将于1月接管众议院控制权的美国民主党人，对于可能第三次启动针对总统唐纳德·特朗普的弹劾程序尚未形成共同立场。一些议员不排除启动调查，但另一些人警告称，仓促推进程序可能会动员总统的支持者，并对该党造成反噬。

政治风险

据《独立报》报道并援引Politico的消息，该媒体采访了来自该党不同意识形态派别的14名民主党人。议员们对未来两年内弹劾的前景评估不一。

预计将领导众议院相关委员会的民主党人杰米·拉斯金认为，特朗普可能利用弹劾行动来动员其MAGA基本盘。共和党在中期选举中失利后，特朗普本人对记者表示，他会欢迎第三次弹劾尝试，并会称其毫无根据。

民主党人指控总统在其第二任期内存在一系列可能的滥用职权行为，包括个人敛财、接受外国礼物、以报酬换取赦免，以及利用权力打压对手。与此同时，党内对于可能弹劾的具体条款，以及应从哪项调查开始，均未达成一致。

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参议院投票

另一项障碍是美国参议院的票数比例。要在参议院判定总统有罪，需要67名参议员支持。根据报道，国会参议院中的56名民主党人至少还需要11名共和党人的选票。

曾参与特朗普此前弹劾程序的众议员佐伊·洛夫格伦强调，有必要考虑在参议院定罪的可能性。她的同事格雷戈里·米克斯反对弹劾，并将这种情况比作检察官在不预期获得有罪判决的情况下不提起指控的决定。

领导层立场

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯公开未支持任何具体方案。他表示，没有民主党党团成员就弹劾问题向他提出过请求，党团正专注于经济可负担性和政府问责。同时，杰弗里斯称，民主党人不排除任何选项。

一些党内代表呼吁不要推迟行动。拉希达·特莱布表示，将弹劾视为一种干扰会开创危险的先例；苏哈斯·苏布拉马尼亚姆则称，即使政治后果不利，民主党人也必须采取行动。

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