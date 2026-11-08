在中期选举后赢得国会多数席位的美国民主党，目前未将对总统唐纳德·特朗普启动第三次弹劾程序列入议程。相反，民主党打算推动涉及生活成本、医疗保险、关税和反腐败的立法倡议，并加强对总统行政当局的监督。

据《卫报》报道，即将出任众议院议长的哈基姆·杰弗里斯表示，没有任何民主党党团成员与他谈及弹劾问题。他说，该党正专注于生活可负担性和政府问责。

新多数党的优先事项

杰弗里斯将恢复《平价医疗法案》保险计划的税收抵免、撤销去年对医疗补助计划的削减、采取立法措施废除特朗普的关税，以及结束与伊朗的冲突列为优先事项。

预计将担任参议院民主党多数党领袖的查克·舒默表示，该党的议程将基于三项承诺：降低成本，使政府更有效地为公民服务，以及打击腐败。国会进步党团主席格雷格·卡萨尔还提议定期将禁止哄抬价格、超级政治行动委员会以及立法者进行股票交易的法案提交表决。

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调查与限制

将领导众议院各委员会的民主党人将能够发出传票。预计将领导监督委员会的罗伯特·加西亚表示，可能就有关国土安全部合同中的腐败、国会议员股票交易、企业获取超额利润，以及政府公布杰弗里·爱泼斯坦案材料的说法展开调查。

可能将领导众议院司法委员会的杰米·拉斯金此前已向特朗普政府和其他收件人发出超过200项信息请求。在委员会控制权转交给民主党后，此类请求将能够得到传票的支持。

与此同时，民主党的选择受到总统否决权和参议院冗长辩论规则的限制，后者要求获得60票才能推进大多数法案。两场参议院选举的计票仍在进行中；如果民主党候选人获胜，其联盟将在上院拥有56个席位。

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