美国众议院民主党人选举来自加利福尼亚州的众议员泰德·刘担任下一届国会中该党团主席。投票于11月18日举行，没有其他候选人：刘以鼓掌方式获确认，据《国会山报》报道。

排名第四的民主党人

党团主席一职使刘成为众议院排名第四的民主党人。他的当选是民主党领导层选举的第一阶段，因为正是党团主席主持定于周三和周四举行的其他党内投票。

据该媒体报道，其他主要民主党人也在无对手情况下参选。民主党少数党领袖哈基姆·杰弗里斯预计将在下一届国会中成为众议院议长。民主党党鞭凯瑟琳·克拉克将转任多数党领袖，而现任党团主席皮特·阿吉拉尔将接替她担任党鞭。

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人工智能监管经验

刘是美国空军退伍军人，自2023年以来担任党团副主席。他与阿吉拉尔共同参与制定了民主党在中期选举期间的传播战略。

这名众议员也是国会有关人工智能讨论的关键参与者之一。本月，他表示将在下一届国会继续推进规范人工智能产业的立法工作。据他所说，新党团仍需组建委员会并推动立法。刘还是国会下院历史上级别最高的亚裔美国人。

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