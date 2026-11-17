在美国，民主党在中期选举后赢得众议院和参议院的强势多数，计划加强对总统唐纳德·特朗普政府移民政策以及美国移民与海关执法局（ICE）活动的监督。《卫报》报道。

国会委员会的新任民主党主席将能够发出传票并举行公开听证会。该报称，议员计划传唤国土安全部长马克韦恩·马林、白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒、负责边境事务的汤姆·霍曼，以及前边境巡逻队指挥官格雷戈里·博维诺作证。

调查与限制

民主党人还可能在希望出示机构工作人员可能违规证据的城市举行听证会，并继续访问ICE拘留中心。密西西比州众议员本尼·汤普森可能将担任众议院国土安全委员会主席，他表示，有必要限制ICE的活动，因为该机构存在他所称的非法且不受控制的行为。

民主党的首批立法提案更为克制：提案规定禁止ICE工作人员佩戴面罩，并要求其在工作期间必须使用随身摄像机。部分民主党人主张撤销ICE，但《卫报》认为，由于党内进步派与温和派之间存在分歧，这种情形不太可能发生。

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立法障碍与各州变化

即使控制国会两院，民主党人仍将面临总统可能行使否决权以及参议院冗长辩论程序的阻碍，克服后者至少需要60票。该报列出的可能立法措施包括削减或扣留部分ICE资金、限制拘留中心的运作，以及恢复特定移民群体的临时保护身份。

特朗普政府终止了约100万名来自十多个国籍群体人士的临时保护身份，其中包括海地人和阿富汗人。议员还可能尝试就为幼年抵达美国、被称为“追梦人”的移民获得公民身份的途径达成一致。

在州和城市层面，民主党人可能限制地方警察与ICE的合作，并加入针对联邦政府政策的诉讼。据《卫报》报道，在得克萨斯州，民主党赢得了一个美国参议院席位、州长和总检察长职位，并控制了州众议院。

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