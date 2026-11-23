美国民主党全国委员会计划在2028年大选前的初选期间举行12场总统辩论。首场辩论计划于2027年6月举行，The Hill报道。

辩论日程

根据该委员会的计划，2027年将举行5场辩论，2028年即总统选举年还将举行7场。2027年6月的辩论之后，下一场计划于7月举行。本轮周期的最后一场辩论计划于2028年3月举行。

民主党全国委员会表示，其保留根据需要调整日程的权利。前两场辩论的举办地点和媒体合作伙伴预计将于2027年1月公布。如果候选人较多，早期辩论可能会在连续两个晚上举行。

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候选人条件

辩论筹备工作将由民主党全国委员会高级辩论顾问明尼翁·摩尔和该委员会执行主任罗杰·劳负责。团队还将包括参与过民主党此前总统竞选活动的顾问和工作人员。

候选人可根据与2020年选举周期所采用标准类似的条件获得参辩资格，包括民调结果和来自基层捐赠者的筹款水平。2027年6月和7月辩论的具体要求承诺将于1月公布。

参与者还必须签署并遵守公平竞选承诺，包括谴责在初选期间使用“黑钱”支出。民主党计划让网红和内容创作者参与辩论，以扩大直播的受众。

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